Ao lado do prefeito Allyson, Senadora Zenaide destina R$ 12 milhões para Mossoró

A senadora Zenaide Maia atende pedido do prefeito Allyson Bezerra e destina mais R$ 12 milhões em recursos para obras em saúde e infraestrutura em Mossoró. O encontro aconteceu nesta quarta- feira (10) em Brasilia-DF.



Allyson confirmou que dos R$ 12 milhões anunciados pela senadora, R$ 5 milhões serão para cirurgias eletivas e mais R$ 5 milhões para pavimentação de Mossoró.

Zenaide Maia confirmou ainda R$ 2 milhões para Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC). Os recursos serão utilizados para comprar equipamentos.



"Hoje no Município temos a construção de 15 Unidades Básicas de Saúde e 4 Centros de Atenção Psicossocial, para fortalecer a saúde de Mossoró, bem como outras grandes obras em andamento de pavimentação em diversos bairros, com o apoio da nossa senadora Zenaide. Além do que já está sendo feito parceria com o mandato da senadora Zenaide, ainda vamos fazer muito mais com esses novos investimentos", disse Allyson Bezerra.