Nota Mossoró: entrega de premiação do segundo sorteio de 2024 acontecerá na próxima segunda (15). A solenidade de entrega das premiações está marcada para às 17h, no auditório da Estação das Artes Elizeu Ventania. Cada etapa do programa de incentivo à cidadania fiscal contempla cinco ganhadores. Os prêmios variam de R$ 10 mil a R$ 3,5 mil. O programa de incentivo à emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e) distribui R$ 25 mil em prêmios a cada sorteio; veja como se cadastrar para concorrer.

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal da Fazenda, realizará na próxima segunda-feira (15) a cerimônia de entrega da premiação do segundo sorteio do “Nota Mossoró” de 2024. A solenidade está marcada para as 17 horas, no auditório da Estação das Artes Elizeu Ventania.

Cada etapa do programa de incentivo à cidadania fiscal contempla cinco ganhadores. Os prêmios variam de R$ 10 mil a R$ 3,5 mil. O programa de incentivo à emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e) distribui R$ 25 mil em prêmios a cada sorteio.

Para participar do programa, os cidadãos devem realizar a contratação de serviços (salão de beleza, escola, pet shop, consultas, exames, manutenção de veículos, entre outros) na cidade de Mossoró e cadastrar o CPF na nota fiscal. A cada R$ 30 gastos em serviços, cada participante ganha um cupom.

Mossoró é a primeira cidade do Rio Grande do Norte a lançar um programa de incentivo à emissão de nota fiscal e premiação de consumidores. No ano passado, o “Nota Mossoró” distribuiu mais de R$ 100 mil em prêmios. Ao todo, foram quatro sorteios realizados. O programa foi lançado em março de 2023.

PRÓXIMO SORTEIO

Pelo calendário divulgado pela Prefeitura de Mossoró, o próximo sorteio do “Nota Mossoró” ocorrerá em 29 de maio. Os demais estão marcados para os meses de julho, setembro e novembro, respectivamente.