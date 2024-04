Governo do RN inicia pagamento da folha abril neste sábado (13) com o depósito de R$ 192 milhões. Receberão os vencimentos, de forma integral, os servidores ativos, inativos e pensionistas que ganham até R$ 4 mil (bruto) e os servidores da Segurança Pública, conforme o calendário de pagamentos de 2024, anunciado no final do ano passado junto às representações de classe dos trabalhadores. Ao todo, serão 57 mil pessoas beneficiadas.

O Governo do Rio Grande do Norte inicia, neste sábado (13), o pagamento da folha salarial referente ao mês de abril para os servidores públicos estaduais. Serão depositados mais de R$ 192 milhões para aquecer a economia potiguar já na primeira quinzena do mês.

De acordo com a Secretaria da Administração (Sead), as ordens de pagamento já foram encaminhadas ao Banco do Brasil e os salários amanhecerão disponíveis nas contas desses servidores. Aqueles que possuem portabilidade bancária, entretanto, devem consultar o prazo acordado junto ao banco escolhido para o recebimento do salário.

No final do mês, o Governo conclui a folha de abril, calculada em R$ 786 milhões, pagando o salário integral dos servidores que recebem acima de R$ 4 mil, além dos lotados em pastas com recursos próprios.