Mossoró terá “Dia D” de vacinação contra dengue, Influenza, HPV e Covid-19 neste sábado (13)

Os imunizantes estão disponíveis em 11 Unidades Básicas de Saúde, das 8h às 12h, e no e no Partage Shopping, das 10h às 18h. As vacinas serão aplicadas na população conforme os grupos prioritários preconizados pelo Ministério da Saúde. A iniciativa visa ampliar o acesso dos imunizantes à população com dia e horário alternativos. Consequentemente, aumentando as coberturas vacinais no município; veja os pontos de vacinação.