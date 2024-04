Ecomax lança Bosque das Carnaúbas hoje em Mossoró nesta sexta-feira (12)

O coquetel de lançamento do condomínio Bosque das Carnaúbas está confirmado para hoje (12), às 19h, no Requinte Buffet. Projeto da Ecomax, o empreendimento fica na área que mais cresce e se valoriza em Mossoró, próximo a outros residenciais, Partage Shopping, faculdades e hipermercados, há 450 metros da Av. João Escóssia.

Além de inaugurar um novo conceito de residenciais de alto padrão, o Bosque das Carnaúbas marca a chegada da Ecomax em Mossoró. A empresa, há mais de trinta anos no mercado, aporta na cidade, após conquistar Natal e João Pessoa (PB), onde é referência em condomínios horizontais e verticais.

No portfólio da Ecomax, estão mais de 3 milhões m² de áreas urbanizadas; 3.137 unidades prontas e entregues; 2.550 unidades em desenvolvimento e mais de 3 milhões e 400 mil m² de landbank (terrenos próprios para incorporação imobiliária).

O Bosque das Carnaúbas, portanto, soma-se a outros de sucessos da empresa. É o caso do Bosque dos Poetas, Bosque das Palmeiras, Porto Cotovelo, Vila do Alto, entre outros no Rio Grande do Norte, e o Bosque das Orquídeas, Bosque das Gameleiras, Residencial Renascença e Bosque Intermares, na Paraíba.

Segundo o CEO da Ecomax, Renildo Bizarria, a empresa chega em Mossoró para gerar emprego, estimular a economia e propiciar vida nova na cidade. E mais: o Bosque das Carnaúbas será o melhor empreendimento já realizado pela Ecomax, e o primeiro de uma série projetada para a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte.