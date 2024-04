ITEP registra nove mortes violentas no final de semana na região de Mossoró-RN

Neste final de semana passaram nove corpos pelo Instituto Técnico-científico de Perícia de Mossoró-RN. Três de Baraúna-RN, quatro de Mossoró, um de Itajá e outro de Upanema.

O primeiro caso a chegar ao ITEP veio de Baraúna. O adolescente Francisco Gledson Ferreira da Silva, de 17 anos, caiu da moto na RN 015 e foi atropelado por um carro não identificado.

Este acidente aconteceu por volta das 21 horas de sexta-feira. O caso será investigado em inquérito policial conduzido pela Delegacia de Polícia Civil de Baraúna.

Também será missão da DP de Baraúna investigar a batida frontal de duas mortos no contorno da localidade Primavera, que deixou mortos os agricultores José Caetano da Silva, de 43 anos, e Aleksandro Rodrigues de Araújo, de 41 anos, conhecido por Índio da Primavera.

Também passou pelo ITEP o corpo do pedreiro Alef Damário de Sousa Costa, de 29 anos. Ele teria sido baleado na zona rural de Upanema e socorrido para a UPA, em Mossoró, onde faleceu. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Upanema.

Em Mossoró, o cabeceiro Josué Antônio da Silva, de 33 anos, residente no bairro Bom Jardim, foi encontrado morto a facadas na noite de sábado, 13, na Rua Epitácio Pessoa, bairro Santo Antônio, zona norte da cidade de Mossoró.

Neste caso, a investigação fica a cargo da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mossoró, com base no que foi apurado pelos policiais civis de plantão, ITEP e PM.

Também de Mossoró, Manuel Elias de Paiva Neto, de 29 anos, foi encontrado morto com várias marcas de tiros, amarrado, na manhã deste domingo, 14, na estrada de acesso a comunidade de Melancias, em Mossoró. Também será investigado pela DHPP.

Um quarto corpo de Mossoró deu entrada no ITEP. Um cidadão residente no Abolição IV tirou a própria vida. Neste caso, o MH não detalha e nem identifica.

Da cidade de Itajá, no Vale do Açu, veio o corpo do pedreiro Francisco de Assis da Silva, de 39 anos, residente no Sítio Acalã, em Itajá-RN. Ele foi atropelado na BR 304.