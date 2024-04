Força Nacional do SUS chega a Ipanguaçu para atender moradores em áreas isoladas por enchentes

A equipe veio ao Rio Grande do Norte, a partir de articulações da Sesap junto ao Ministério da Saúde, para participar das ações de assistência aos moradores de Ipanguaçu, afetados pela sangria do açude Pataxó. A região está com quase quatro mil pessoas em situação de maior vulnerabilidade, devido ao grande volume de chuvas neste mês de abril. A assistência inclui o apoio à Atenção Primária em Saúde, responsável pelo trabalho direto no município, além de atividades de controle ambiental, como monitoramento da qualidade da água e visitas aos abrigos para avaliar as condições.

Diante do alerta de chuvas intensas em 137 municípios potiguares, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta quarta-feira (17), a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) está reforçando as ações de prevenção e cuidados. A gestão recebeu, na manhã de hoje, membros da Força Nacional do SUS.



A equipe veio ao Rio Grande do Norte, a partir de articulações da Sesap junto ao Ministério da Saúde, para participar das ações de assistência aos moradores de Ipanguaçu, afetados pela sangria do açude Pataxó. A região está com quase quatro mil pessoas em situação de maior vulnerabilidade, devido ao grande volume de chuvas neste mês de abril.



“Todas as vidas tem valor e precisamos dar esse apoio”, disse a secretária adjunta da saúde, Leidiane Queiroz, que recebeu o coordenador geral da Força Nacional do SUS, Rodrigo Lima e sua equipe, além de representantes da Atenção Primária em Saúde e Vigilância Ambiental estaduais.



A Sesap, através da Vigilância em Saúde e Vigilância Ambiental, já realizou visita ao município para oferecer suporte local e está em constante articulação com o Ministério da Saúde para coordenar ações de resposta. A assistência inclui o apoio à Atenção Primária em Saúde, responsável pelo trabalho direto no município, além de atividades de controle ambiental, como monitoramento da qualidade da água e visitas aos abrigos para avaliar as condições. O Hospital da Mulher, em Mossoró, estará à disposição para o caso de eventual desastre com vítimas, além de ter estrutura para pouso de aeronaves, se necessário.