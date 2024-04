MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 18/04/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

MOSSORO

Projeto da LDO para 2025 é enviada à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da CMM

Prefeitura inicia segunda etapa do recapeamento da avenida Presidente Dutra e gerente executivo pede, que quando possível evite esta avenida em obras

Campanha de vacinação contra a febre aftosa começa nesta quinta-feira em Mossoró

ESTADO

Produtos da Fruticultura do RN são destaques na maior feira de frutas e vegetais do Brasil em São Paulo

Deputados aprovam PL que cria o auxílio-fardamento para a polícia civil do RN

Cheia do rio Salgado não danificou as obras do desvio da BR 304, em Lajes; Governo do Estado admite atraso em função das chuvas

Governo do RN elabora projeto de recuperação do açude José Bandeira em Venha Ver

Força Nacional do SUS chega a Ipanguaçu para atender moradores em áreas isoladas por enchentes

Aneel aprova aumento de até 8,14% nas tarifas das contas de energia do RN a partir de segunda- feira

POLÍCIA

Agricultor é morto a tiros dentro de casa no início da manhã desta quinta-feira, em Triunfo Potiguar-RN

Jovem de 18 anos é alvejado a tiros em frente ao mercado do Vuco-Vuco, em Mossoró

Bombeiros controlam fogo em residência no sítio Bamburral, na zona rural de Apodi

Na Câmara, Lewandowski diz que fuga de Tatu e Martelo deixou lições e não se repetirá mais

NACIONAL

Ministério da Saúde permite ampliação de faixa etária para vacina da dengue em doses prestes a vencer

Governo Federal propõe salário mínimo de R$ 1.502 em 2025

Senado aprova isenção do Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos

Deputados americanos divulgam decisões sigilosas de Moraes e citam 150 perfis removidos do X por crimes

Chuva forte alaga aeroporto e algumas regiões dos Emirados Árabes; Meteorologistas negam ter estimulado nuvens artificialmente para chover. Atribuem tempestade a questões climáticas