Veja rotas alternativas durante as intervenções na Av. Presidente Dutra, em Mossoró. As ações, iniciadas nesta quinta-feira (18), se fazem necessárias em virtude das obras de recapeamento asfáltico da via, e deverão se estender progressivamente até o sábado (20). “A gente pede à população que fique atenta a essa situação, procurem seguir as rotas alternativas para que possam se deslocar sem nenhum problema. Essas medidas visam garantir a segurança das pessoas durante esse período de obras. Além disso, é muito importante também ficar atento às orientações dos agentes de trânsito”, frisou o diretor de Mobilidade Urbana do município, Luís Correia.

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem), realiza, a partir desta quinta-feira (18), intervenções pontuais na avenida Presidente Dutra. As ações se fazem necessárias em virtude das obras de recapeamento asfáltico da via, e deverá se estender progressivamente até o sábado (20).

Nesta quinta (18), a intervenção iniciou às 8h da manhã, no trecho que compreende a Igreja do Alto de São Manoel até as proximidades da LE Pneus, devendo se estender até o final do dia. A avenida Mossoró segue como rota alternativa.

Na sexta (19), a intervenção deve acontecer a partir das 5h da manhã, no trecho que compreende a rua Benício Filho até o Centro, devendo se estender até o final do dia. A rua General Péricles passa a ser uma rota alternativa.

Já no sábado (20), a intervenção acontece a partir das 13h, no trecho que vai da LE Pneus/rua Benício Filho até a ponte sentido Alto de São Manoel/Centro, até o final do dia. Avenida Coelho Neto, rua Chico Linhares, avenida Francisco Mota e a avenida Jerônimo Rosado, surgem como rota alternativas.

“A gente pede à população que fique atenta a essa situação, procurem seguir as rotas alternativas para que possam se deslocar sem nenhum problema. Essas medidas visam garantir a segurança das pessoas durantes esse período de obras. Além disso, é muito importante também ficar atento às orientações dos agentes de trânsito”, frisou o diretor de Mobilidade Urbana do município, Luís Correia.

A equipe dos agentes de trânsito estará disponível para contribuir no controle de tráfego e no auxílio dos motoristas no direcionamento a novas rotas. Os agentes também poderão ser acionados através do número 156. A ligação é gratuita.

TRECHOS DE INTERVENÇÃO E ROTAS ALTERNATIVAS