PM registra um assassinato em Mossoró e outro em Lucrécia-RN

Vítima em Mossoró, Maurício Fernandes dos Reis, foi baleado na Praça Vilma de Faria, no bairro Belo Horizonte e, apesar de ter sido socorrido, não resistiu. Já em Lucrécia, a vítima foi Carlos Eduardo de Lima Silva, de 23 anos, conhecido por Tejin. Ele estava na casa da mãe, quando três homens chegaram, mandaram os parentes dele se afastarem e abriram fogo. Tejin tinha extensa ficha criminal.

A Polícia Militar registrou assassinatos na tarde desta sexta-feira, 26, nas cidades de Mossoró e Lucrécia-RN.

Em Mossoró, ao assassinato teve como vítima Maurício Fernandes dos Reis. Ele foi baleado na região do Bairro Belo Horizonte e socorrido para a UPA, mas não resistiu.

O corpo foi removido para exames na sede do Instituto Técnico-cientifico de Perícia, em Mossoró. O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídio e Proteção a Pessoa.

Já em Lucrécia, a vítima, Carlos Eduardo de Lima Silva, de 23 anos, conhecido por Tejin. Ele estava na casa da mãe, quando chegaram três homens e o executaram.

Segundo testemunhas, os assassinos se identificaram como policiais, mandaram os parentes se afastarem e abriram fogo. Tejin ficou totalmente desfigurado.

O corpo foi removido para exames na sede do ITEP, em Pau dos Ferros. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Almino Afonso.

Ao contrário da vítima Maurício Fernandes, de Mossoró, que não se tem conhecimento de envolvimento dele com atitudes ilícitas, Tejin tem uma longa ficha criminal.

O histórico criminal de Tejin

Em 2016, Tejin matou um professor, na zona rural de Antônio Martins. Passou um tempo recolhido. Depois praticou assalto em Parnamirim e ingressou numa facção criminosa.

Endividado com a facção, fugiu para Catolé do Rocha, onde tomou moto de assalto e fugiu para Lucrécia. O roubo da moto seria para pagar a dívida com a facção.

Entretanto, no horário da manhã desta sexta-feira, foi reconhecido e preso pela Polícia Militar. Estava com um simulacro de uma pistola 9 milímetros.

Após os procedimentos na DP de Almino Afonso, foi liberado. Ele teria retornado para a casa da mãe, em Lucrécia e lá terminou sendo encontrado e executado.