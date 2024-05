Suspeito de matar funcionário de fazenda é preso na comunidade de Cacimba Funda

O crime aconteceu no sábado (27), em uma fazenda localizada na divisa entre os estados do RN e Ceará. Alisson Nascimento da Silva, de 29 anos, ainda chegou a ser socorrido para o hospital de Tibau, mas acabou não resistindo. O suspeito, um homem de 34 anos, foi preso neste domingo (28). A polícia civil informou que o investigado confessou a autoria do crime, alegando que desferiu facadas contra a vítima após uma discussão.