TJRN determina que plano de saúde custeie tratamento com Canabidiol para criança com epilepsia refratária. A decisão foi tomada por unanimidade, pelos desembargadores da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do RN. O medicamento foi receitado por uma médica, para reduzir as crises de uma criança, residente em Parnamirim e que é resistente a tratamentos convencionais. Segundo a mãe da criança, após o início do tratamento com o Canabidiol, as crises diárias, cerca de 100, foram reduzidas drasticamente para até três dias sem o sintoma. A mãe ainda relatou evolução no equilíbrio, comportamento e comunicação, além de melhora do padrão do eletroencefalograma após o início do uso da substância.