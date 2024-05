Homem é assassinado a tiros em via pública no bairro Aeroporto II, em Mossoró. O crime aconteceu no início da madrugada desta terça-feira (30), na rua José Nilson Fernandes. A polícia militar informou que foi acionada para verificar uma ocorrência com disparos de arma de fogo e ao chegar ao local, encontrou Westony Sandey da Silva Santiago ferido. O Samu ainda chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito. No local, prevaleceu a lei do silêncio, ninguém quis comentar o caso. A DHPP vai investigar o crime.