Seap inicia buscas por dois presos que fugiram do pavilhão 5 do complexo de Alcaçuz. Segundo a secretaria, a fuga foi registrada nesta terça-feira (30), na Penitenciária Estadual Rogério Coutinho Madruga, em Nísia Floresta. Os fugitivos são Gustavo da Rocha Dias, de 30 anos, e Ricardo Campelo da Silva, de 43 anos. Em nota, a Seap informou que as forças de segurança estão mobilizadas para recapturar os detentos e que já deu início à apuração das circunstâncias da fuga.

