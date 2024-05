Investigado pela prática de arrastões e homicídio é preso em Areia Branca. Francisco Ewerson de Lima, de 33 anos, conhecido por “Mucuim”, foi preso nesta terça-feira (30). Ele vinha sendo investigado, juntamente com outros acusados, de arrastões nas praias de Ponta do Mel e São Cristóvão, em Areia Branca, e na cidade de Porto do Mangue. No momento da abordagem o mesmo estava de posse de um celular e um par de tênis que eram produtos dos roubos. Francisco também é investigado pelo homicídio de João Fernandes Filho, ocorrido no dia 02 de fevereiro de 2022, na Praia de São Cristóvão.

A equipe da polícia civil de Areia Branca prendeu, nesta terça-feira (30), um homem de 33 anos, investigado por participação em diversos arrastões nas praias de Ponta do Mel e São Cristóvão, no município, bem como nas cidades de Porto do Mangue e Carnaubais.

O suspeito preso é Francisco Ewerson de Lima, conhecido por “Mucuim”. No momento da abordagem, ele estava de posse de um celular e um par de tênis que eram produtos dos roubos.

Aos policiais, Francisco disse ter comprado o aparelho celular pelo valor de R$ 100, de outro suspeito, conhecido por David da Redonda, que não foi localizado. No entanto, o preço de mercado do objeto é em torno de R$ 746.

O celular havia sido furtado durante um arrastão, em uma churrascaria na cidade de Carnaubais, no dia 4 de abril de 2024. Já o par de tênis da marca Nike, foi roubado no dia 02 de abril deste ano, de uma funcionária da prefeitura de Porto do Mangue. Na ocasião, também foram levados vários pertences e o veículo da vítima.

Além destes crimes, Francisco também é acusado pelo homicídio de João Fernandes Filho, ocorrido no dia 02 de fevereiro de 2022, na Praia de São Cristóvão.

Após a prisão, ele foi ouvido pelo delegado Raphael Laboissière. Em seguida, pagou a fiança arbitrada e foi liberado para responder em liberdade. Os demais investigados, já identificados, irão responder os crimes por portaria.

DISQUE DENÚNCIA

A polícia civil pede que a população de Areia Branca continue enviando informações por meio de denúncias anônimas, através do disque denúncia (84) - 98136-6735, com garantia de sigilo absoluto da fonte.