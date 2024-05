Gerente do Atacarejo de Apodi morre em acidente na RN 233, perto da UFERSA

Francisco Gilson havia ido deixar a esposa no trabalho e quando retornava, bateu seu carro num caminhão. A Polícia Militar e o ITEP registraram também a morte do jovem Ranieliton Matias de Araújo, de 28 anos, foi morto por assaltantes em Pau dos Ferros. Já em Baraúna, a PM e o ITEP registraram a morte do agricultor Francisco Edilson Bezerra da Silva, de 54 anos. Pilotando uma moto, ele bateu num caminhão que estava parado na RN 015 e morreu no local.