Estado oferece recompensa de R$ 5 mil por informações sobre fugitivos

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Administração Penitenciária, está oferecendo uma recompensa de 5 mil reais por informações que leve a Polícia a recapturar cada um dos fugitivos da Penitenciária Estadual Rogério Coutinho Madruga, localizada em Nisia Floresta, na região da Grande Natal.

As informações devem ser através do 181, 190 e 84 3204 68 11 . É garantido o sigilo da fonte.

Os fugitivos são:

Gustavo da Rocha Dias, de 30 anos

Ricardo Campelo da Silva, de 43 anos, conhecido por Zé Colméia

A fuga aconteceu da área de trabalho da Penitenciária na terça-feira. A Seap informou que os dois estavam qualificados para serviços e teriam se aproveitado desta condição para fugirem. Após escaparem, roubaram uma bicicleta, que ajudou os dois a se distanciar do presídio.