Jovem de 19 anos é preso por suspeita de tráfico de drogas no Santo Antônio. A prisão aconteceu no final da manhã desta quinta-feira (2). Daniel Derik Freitas, de 19 anos foi alvo de uma operação conduzida pela Delegacia Especializada em Narcóticos (DENARC/Mossoró). Com ele, os policiais encontraram 34 pacotes de maconha, um simulacro de arma de fogo, uma faca e embalagens para preparo de drogas.