Tratorista é assassinado a tiros em oficina na Maisa, zona rural de Mossoró

O crime aconteceu no final da manhã desta quinta-feira (2). De acordo com informações do delegado Caio Fábio, da DHPP, a vítima, identificada como Cristiano Robson Pereira da Silva, de 38 anos, estava no local realizando o conserto de sua motocicleta, quando foi surpreendida por dois suspeitos que se aproximaram em outra motocicleta, já atirando contra ele. Cristiano ainda tentou correr, mas foi atingido e caiu poucos metros à frente. Segundo informações de populares, a vítima era tida como trabalhadora e não tinha antecedentes criminais. A DHPP vai investigar o caso.