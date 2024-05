Empresa aérea está recebendo doações em Mossoró para as vítimas das enchentes do Sul. Os itens podem ser entregues no balcão da VoePass, localizado no Aeroporto Dix-Sept Rosado, em Mossoró, das 10h às 16h30. Estão sendo recebidos alimentos não perecíveis, agasalhos e roupas, além de itens de higiene pessoal. Os funcionários não foram autorizados a gravar com a reportagem do MOSSORÓ HOJE, mas fomos informados que nesta segunda-feira (6), primeiro dia de arrecadação, muitas doações já foram recebidas. Dependendo do volume de itens arrecadados, o envio destes para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, poderá acontecer já nesta quarta-feira (8). O porteiro Francisco Antônio de Araújo, de 58 anos, fez sua doação no primeiro dia. Para ele, é um ato de humanidade. “Já que eu tenho, vou ajudar quem está precisando”, disse ele.

FOTO: ANNA PAULA BRITO