MCJ 2024: Prefeitura de Mossoró abre inscrições para o Festival de Quadrilhas Juninas

O tradicional Festival Independente de Quadrilhas Juninas já tem data para iniciar. Nesta quinta-feira (9), a Prefeitura de Mossoró abriu as inscrições do concurso. O município está investindo mais de 200 mil reais em premiação, além de troféus e premiação especial para os grupos juninos.



O regulamento do festival foi publicado nesta quinta-feira (9), na aba de Licitações da Prefeitura de Mossoró (https://licitacao.mossoro.rn.gov.br/licita/frmlicita.php) . As inscrições estão abertas e seguem até o dia 19 de maio. O resultado preliminar será divulgado no dia 20 de maio. Haverá ainda o período de 21 a 23 de maio para recurso, visando a regularização de alguma pendência documental. O resultado será anunciado no dia 24 de maio.



O Festival reunirá exibições em diversas categorias, como na Municipal, com grupos na Estilizada (Adulto e Infantil); Tradicional (Adulto e Infantil); Festival da Colheita; Festival da Melhor Idade; e Comédia. Já o festival na categoria Estadual é composto pelas modalidades Estilizada (Adulto); e Tradicional (Adulto). O Festival na categoria Interestadual de Quadrilhas reunirá grupos na modalidade Estilizada (Adulto).



As inscrições poderão ser feitas de forma on-line, por meio do endereço eletrônico festivalquadrilha.mcj@gmail.com (das 8h às 16h), ou presencialmente, de segunda a sexta, das 8h às 16h, na Secretaria Municipal de Cultura, localizada na Praça da Redenção, no Centro.



Para o Festival nas Categorias Municipal, Estadual e Interestadual os interessados deverão portar no ato da inscrição a cópia dos seguintes documentos:



a) Ficha de inscrição da quadrilha devidamente preenchida (Anexo I);

b) Fichas Individuais dos brincantes (Anexo II). (Categoria Municipal);

c) Cópia dos documentos: RG e CPF de cada brincante; (Categoria Municipal);

d) Breve Histórico da quadrilha (digitado em no máximo 5 linhas), (Anexo III);

e) Relação completa de todos os componentes da quadrilha (brincantes,

diretoria, músicos, apoiadores etc.) (Anexo IV);

f) Cópia da conta bancária do representante legal da quadrilha;

g) Comprovante de residência do representante legal da quadrilha;

h) Certidão negativa de débitos municipais do representante legal da quadrilha;

i) Certidão negativa de tributos estaduais do representante legal da quadrilha;

j) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa

da União do representante legal da quadrilha;

k) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho

do representante legal da quadrilha.



As exibições do Festival Independente de Quadrilhas Juninas acontecem a partir do dia 31 de maio, com a escolha do Rei e Rainha do “Mossoró Cidade Junina” 2024. As apresentações seguem no mês de junho, lotando a Arena Deodete Dias montada especialmente para receber o público e quadrilheiros de diversas cidades do Brasil.