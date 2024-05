11º Prêmio Sebrae de Jornalismo é apresentado à imprensa mossoroense

O prêmio visa reconhecer matérias que melhor abordem o tema do empreendedorismo, considerando os diversos aspectos relacionados a este universo no Brasil. A 11ª edição do prêmio foi lançada no município de Mossoró na manhã desta sexta-feira (10), na sede do Sebrae. O encontrou contou com a participação de profissionais de imprensa de vários diversos veículos de comunicação do município.