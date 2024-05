Incêndio no Bambinos pode ter sido provocado por problema elétrico em um exaustor. O caso aconteceu na tarde deste domingo (12) e destruiu a cozinha do restaurante. De acordo com o sargento Daywison, do corpo de bombeiros, a hipótese inicial é que o incêndio tenha sido provocado por um problema elétrico em um exaustor que havia no local. No entanto, ele explica que apenas a perícia poderá confirmar a causa exata. O bombeiro também informou que o fato de o local não ter janelas ou saídas de ar, fez com que a fumaça se acumulasse no teto e fosse baixando, o que ajudou a controlar as chamas e evitou que o fogo se espalhasse por outras partes do prédio.

FOTO: BOMBEIROS MOSSORÓ