Prefeito realiza obras de ampliação de drenagem em 3 bairros de Mossoró

A Prefeitura tem implementado significativas obras de drenagem em diversos pontos da cidade, entendendo a crucial necessidade de enfrentar e prevenir problemas relacionados a enchentes e acúmulos de água em períodos de chuva intensa. Este esforço não só visa proteger a infraestrutura urbana existente, mas também melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, reduzindo riscos à saúde pública e prejuízos materiais. As obras de drenagem são fundamentais para a manutenção da harmonia entre o desenvolvimento urbano e a sustentabilidade ambiental.



“As intervenções estão sendo realizadas em pontos estratégicos da cidade, incluindo áreas com histórico de alagamentos e zonas de grande circulação de pessoas, nos bairros Aeroporto I - rua Deoclécio Florêncio Freire, com ampliação de drenagem; no bairro Santo Antônio - rua Zeca Cirilino, com a construção de calhas; e no bairro Barrocas com recuperação de canal. Cada localidade foi cuidadosamente escolhida após estudos técnicos que identificaram os pontos críticos para a intervenção. As obras envolvem a implantação de sistemas de escoamento, canais de drenagem, além da renovação de calhas e bueiros, equipamentos esses que são fundamentais para a eficiência do projeto”, detalhou Rodrigo Lima, secretário de Infraestrutura.

A Prefeitura está comprometida em manter a transparência durante todo o processo, garantindo que a população esteja informada e preparada para as mudanças.



“Com a conclusão das obras, espera-se uma significativa melhoria na gestão das águas pluviais, o que trará benefícios imediatos para a população. Isso inclui a redução de enchentes, menor risco de doenças transmitidas pela água, além de uma cidade mais limpa e segura. A melhoria da infraestrutura de drenagem também aumenta a valorização imobiliária nas áreas beneficiadas, um reflexo direto da qualidade de vida urbana”, concluiu Rodrigo Lima.

As obras em curso são um testemunho do esforço contínuo em prover soluções eficazes para os desafios urbanos contemporâneos, prometendo não apenas mitigar os efeitos das chuvas, mas também potencializar o desenvolvimento urbano de forma responsável e inclusiva.