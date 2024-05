Diocese de Mossoró inicia campanha para ajudar vitimas do Rio Grande do Sul

Todas as doações serão direcionadas para a Diocese de Novo Hamburgo (RS) em favor das famílias que ficaram desalojadas e que querem voltar para suas casas tão logo as águas voltem à normalidade.As doações podem ser feitas por meio do pix da Diocese de Mossoró: CNPJ – 08.264.111/0001-17. O bispo diocesano Dom Francisco de Sales lembra que há poucos dias a Diocese de Mossoró enviou para o Rio Grande do Sul toda a coleta do Gesto Concreto da Campanha da Fraternidade 2024. Entretanto, diante da grande necessidade, uma nova mobilização foi iniciada.

A Diocese de Santa Luzia de Mossoró iniciou nessa segunda-feira, 13, uma campanha para arrecadar recursos para as vítimas do Rio Grande do Sul.

Todas as doações serão direcionadas para a Diocese de Novo Hamburgo (RS) em favor das famílias que ficaram desalojadas e que querem voltar para suas casas tão logo as águas voltem à normalidade.

As doações podem ser feitas por meio do pix da Diocese de Mossoró: CNPJ – 08.264.111/0001-17.

Gesto Concreto

O bispo diocesano Dom Francisco de Sales lembra que há poucos dias a Diocese de Mossoró enviou para o Rio Grande do Sul toda a coleta do Gesto Concreto da Campanha da Fraternidade 2024. Entretanto, diante da grande necessidade, uma nova mobilização foi iniciada.

“Em decisão conjunta com todo clero, já enviamos de imediato o Gesto Concreto da Campanha da Fraternidade 2024, fruto do ofertório do Domingo de Ramos, para as vítimas de Novo Hamburgo e agora pedimos ao povo de Deus da Diocese para podermos ajudar mais, pois as necessidades são muitas aos que precisam retornar para casa quando a chuva parar. Seremos gotas de esperança”, reforçou o bispo diocesano Dom Francisco de Sales.