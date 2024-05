Complexo Viário 15 de março: obra avança com substituição de solo

A obra está atualmente na fase de troca de solo, que acontece de forma planejada, de acordo com estudos técnicos. Inicialmente é realizada a limpeza de toda a extensão da área, em seguida acontece a retirada do solo mole para colocação da pedra rachão, utilizada como base de pavimentação, terraplenagem e drenagem. Essa fase das obras é essencial para atender à necessidade de compactação do terreno garantindo que a via seja entregue conforme planejada. Que passará a contar com uma circulação mais fluida de veículos na região. A obra representa um marco histórico para a mobilidade urbana da cidade, que irá interligar as BRs 110 e 304.

Projetado com o intuito de facilitar o trânsito, diminuir congestionamentos e melhorar a qualidade de vida dos moradores, o complexo viário 15 de Março é uma resposta estratégica às crescentes demandas por uma infraestrutura urbana mais eficiente que aquecerá o setor comercial e industrial interligando as BRs 110 e 304.



A obra está atualmente na fase de troca de solo, que acontece de forma planejada, de acordo com estudos técnicos. Inicialmente é realizada a limpeza de toda a extensão da área, em seguida acontece a retirada do solo mole para colocação da pedra rachão, utilizada como base de pavimentação, terraplenagem e drenagem.

Essa fase das obras é essencial para atender à necessidade de compactação do terreno garantindo que a via seja entregue conforme planejada. Que passará a contar com uma circulação mais fluida de veículos na região. Este projeto não apenas visa desafogar as principais vias e rotas de acesso, mas também promover uma redistribuição mais equilibrada do fluxo de trânsito, impactando positivamente a mobilidade urbana como um todo.

A obra terá novos acessos para facilitar o trânsito; implementação de sinalizações eficientes e modernização dos sistemas de iluminação. Revitalização de áreas adjacentes ao complexo, incluindo paisagismo e espaços de lazer.

A conclusão do Complexo Viário 15 de Março é aguardada com expectativa devido aos benefícios para a cidade. O projeto não apenas melhora significativamente a mobilidade urbana, mas também estimula o desenvolvimento econômico local. Iniciativas complementares e projetos futuros, que incluem a expansão da rede de transportes públicos e a introdução de soluções tecnológicas avançadas para o gerenciamento de trânsito já estão sendo planejados com o objetivo de assegurar uma melhoria contínua da infraestrutura viária na região.