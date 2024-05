Rebanho bovino de Mossoró passar por melhoramento genético

O programa tem parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (Funcern). A primeira etapa consistiu na avaliação reprodutiva das matrizes para planejamento das inseminações artificiais. A visita ao produtor é um diagnóstico de gestação com ultrassonografia para verificação das fêmeas vazias para serem utilizadas no projeto. Nesta segunda etapa, a equipe passará novamente nas propriedades que passou na primeira vez. Na sexta-feira, a ação estará na comunidade de Barrinha dos Néo e no Assentamento Santa Elza. O cronograma conta ainda com visitas a produtores no Sítio Carmo e Alto da Pelonha.

“No primeiro momento a gente fez um diagnóstico inicial passando ultrassons nas vacas. Aquelas que não estavam gestantes foi pedido para ficar 30 dias separadas do reprodutor e agora na segunda etapa passaremos novamente para fazer o exame de ultrassonografia”, explicou Aluísio Sousa, coordenador de Pecuária da Secretaria de Agricultura de Mossoró.

Ele explica ainda que após essa ultrassonografia repetida a equipe continua com o procedimento. “A gente vai fazer a indução do CIO como protocolo hormonal e com o tempo indicado pela literatura iniciaremos as inseminações”, concluiu.

O projeto faz parte do programa “Mossoró Rural” e tem por objetivo melhorar o potencial genético dos animais e aumentar a produção leiteira. As atividades desenvolvidas pelo “Mossoró Rural” permite ao agricultor conseguir acesso às tecnologias, os manejos atuais, fazendo com que tenha mais ferramentas e mais condições de produzir com menor custo.

O “Mossoró Rural” vem transformando o cenário agropecuário local, fortalecendo as comunidades rurais e promovendo o desenvolvimento sustentável, apoio à agricultura e garantindo o sustento dos agricultores familiares do município. A lei n.º 4.101, de 21 de dezembro de 2023, instituiu o programa como política pública de desenvolvimento estratégico da agricultura local.