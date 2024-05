Garrafas de vidro e objetos cortantes não serão permitidos no perímetro do “Pingo da Mei Dia”. A prefeitura de Mossoró divulgou a informação sobre a proibição nesta quinta-feira (16). A medida visa prevenir acidentes e aumentar a proteção dos foliões durante o evento. Bebidas em latas e garrafas pet, acondicionadas em cooler ou bolsas térmicas estão liberadas. PMM também informou que, assim como na última edição, haverá pontos de entrada e revista do público, além do sistema de videomonitoramento.

Visando garantir a segurança de todos os participantes do “Pingo da Mei Dia”, evento de abertura do “Mossoró Cidade Junina”, a Prefeitura de Mossoró reforça a proibição da entrada de garrafas de vidro e objetos cortantes no perímetro da festa.

A medida visa prevenir acidentes e aumentar a proteção dos foliões durante o evento. Bebidas em latas e garrafas pet, acondicionadas em cooler ou bolsas térmicas estão liberadas.

O “Pingo da Mei Dia” atrai milhares de pessoas todos os anos. A medida preventiva segue recomendação dos agentes de segurança, que destacaram os riscos associados às garrafas de vidro e materiais cortantes em ambientes festivos e movimentados.

Assim como na última edição, haverá pontos de entrada e revista do público, o que garante mais segurança para os foliões, além do sistema de videomonitoramento. Para facilitar o acesso do público ao evento, de forma estratégica, a Prefeitura organiza entradas específicas para o público e revista das bolsas térmicas e coolers.

Para reforçar a segurança da festa, outras ações serão implementadas, como o uso da tecnologia de reconhecimento facial. Haverá também um forte esquema de segurança que reunirá policiais militares, federais, rodoviários estaduais, guardas municipais, agentes de trânsito, além de equipes médicas prontas para atender qualquer emergência.