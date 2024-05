Rancho da Caça ganha poço com vazão de 5 mil litros de água por hora

O poço do Rancho da Caça faz parte de uma quantidade de dez que a Prefeitrua Municipal de Mossoró vai perfurar na zona rural de Mossoró, segundo informa o prefeito Allyson Bezerra em visita a comunidade no final da manhã deste domingo, 19. O poço que existe no Rancho da Caça havia sido perfurado em 1940 e já não atendia a comunidade. O próximo passo, é fazer as interligações com as casas.