Mais de 1.500 doses de vacinas foram aplicadas no sábado em Mossoró

De acordo com dados da Coordenação de Imunizações do município, no total foram aplicadas 1.574 doses. Sendo 1.176 doses de vacina contra Influenza; 276 contra febre amarela; 77 doses da vacina da dengue; 49 doses de outras vacinas. Durante a semana, a vacinação continua nas Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.