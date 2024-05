MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 21/05/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

MOSSORO

UFERSA envia 14 toneladas de roupas e alimentos em três caminhões monitorados pela PRF ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul

Secretaria de Infraestrutura fecha Rua Alfredo Fernandes, no trecho entre as Avenidas Rio Branco com Alberto Maranhão por três para reforçar drenagem

Prefeitura Municipal de Mossoró convoca comerciantes habilitados para preencher as vagas nos polos do MCJ 2024

Começam as disputas de Vôlei Indoor e Futebol nos Jogos Escolares de Mossoró

Avenida Mota Neto recebe ações do ‘Madrugão da Limpeza’ no bairro Nova Betânia, zona oeste do centro de Mossoró

ESTADO

Desvio da BR 304 em Lajes, é liberado no sistema pare e siga após 50 dias que uma forte enxurrada destruiu ponte do rio Salgado

RN registra aumento de 74% no número de transplantes de córneas nos primeiros quatro meses de 2024

Bombeiros do RN participam de buscas por desaparecidos no Rio Grande do Sul

Governo do Estado inaugura em Natal primeiro IERN de 12 que está em construção no Rio Grande do Norte

Em greve desde o dia 22 de abril, Professores da UFRN e do IFRN se reúnem nesta terça para discutir proposta apresentada pelo Governo Federal

SESAP aponta aumento de 74% em transplantes de córneas e 23% de medula óssea nos primeiros quatro meses de 2024

Sangria de Umari isola comunidades da zona rural de Upanema

Governo inicia trabalho de restauração da RN 015, trecho entre Mossoró e a Baraúna-RN

POLÍCIA

Caçador conhecido por Neto Burrego é morto a tiros numa estrada carroçável em Viçosa, Alto Oeste do RN

Governo do RN e MJSP entregam mais 75 novas viaturas para a Polícia Militar do RN

Criminosos mandam homem descer de caminhão e o executam a tiros em Porto do Mangue

Polícia prende em São Miguel um homem de 34 anos investigado por homicídio em São Paulo