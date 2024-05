Mossoró sedia Semifinal do Festival do Industriário 2024 – SESI Entoando Canções

Festival do Industriário 2024 – SESI Entoando Canções já passou pelas regionais Natal e Caicó e finaliza em Mossoró no Oeste potiguar no dia 24 de maio com participação especial da cantora mossorense Bia Gurgel - ingressos gratuitos pelo sympla.com.

O Festival do Industriário 2024 – SESI Entoando Canções chega a sua última parada com a etapa Semifinal desta importante ação realizada pelo SESI/RN e a FIERN.

O desembarque da vez é na cidade de Mossoró, no Oeste potiguar, para que os semifinalistas da regional subam ao palco do Auditório do SESI Mossoró, no dia 24 de maio, às 20h, em um evento aberto ao público e às torcidas organizadas. A entrada é gratuita e os ingressos já estão disponíveis no https://www.sympla.com.br/evento/festival-do-industriario-sesi-entoando-cancoes-mossoro/2463125. E, para tornar este momento ainda melhor, participação especial da talentosíssima cantora potiguar, Bia Gurgel.

O Festival celebra o Dia do Industriário, figura essencial para o desenvolvimento do nosso país. Além disso, busca promover a cultura entre os trabalhadores da indústria e seus familiares, destacando compositores, intérpretes, poetas e artistas; acrescenta à produção musical do nosso Estado e valoriza, não somente o trabalhador da indústria, mas também, a empresa na qual ele atua.



Os candidatos da regional Mossoró estão concorrendo às últimas vagas para a grande final que acontece no dia 30 de maio, no Teatro Riachuelo, em Natal. As apresentações se dividem em duas categorias: Categoria I – Interpretação - Músicas não Inéditas - músicas já gravadas e editadas; Categoria II – Composição autoral (letra e música) - Músicas autorais inéditas. Os semifinalistas, das categorias, receberão os seguintes prêmios: Troféu de Semifinalista, Prêmio em dinheiro no valor de R$1 mil e participação de preparação vocal e cênica com especialistas. Na ocasião, também será premiada a “Melhor Torcida”, após decisão do júri.



A etapa Semifinal foi dividida em três partes, sendo uma em cada regional. Natal e Caicó já realizaram as suas e já têm seus finalistas, agora é a vez de Mossoró se juntar a esse time das novas vozes musicais do RN. Venha junto descobrir esses novos artistas! Para mais informações sobre o Festival do Industriário 2024 – SESI Entoando Canções”, siga e acompanhe o SESI/RN no @sesirn.