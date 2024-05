Polícia civil recaptura dupla que havia fugido da Penitenciária Rogério Coutinho Madruga

Gustavo da Rocha Dias, de 30 anos, e Ricardo Campelo da Silva, de 43 anos, fugiram da Penitenciária Estadual, localizada no município de Nísia Floresta, no dia 30 de abril de 2023, em uma bicicleta. Os dois foram recapturados nesta terça-feira (21), na Comunidade do Japão, no bairro Quintas, Zona Oeste de Natal. Com a dupla, a polícia apreendeu duas armas de fogo, além de munições e celulares. Uma mulher, de 25 anos, também foi presa por furto.