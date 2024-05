Dupla tenta assaltar lotérica em Alexandria, foge e acaba morta em confronto com a PM. O caso aconteceu nesta quinta-feira (23). Os assaltantes (um deles adolescente) não tiveram os nomes divulgados, mas ambos são do município de Mossoró. De acordo com o delegado Carlos Michel, a dupla foi contratada por uma terceira pessoa para assaltar a lotérica de Alexandria. No entanto, o assalto foi frustrado pela polícia militar. Os dois então fugiram para uma região de mata, sendo encontrados por volta das 22h30, em um sítio, próximo à cidade de Tenente Ananias. Quando os policiais tentaram abordá-los, eles reagiram atirando. Houve revide e os dois acabaram mortos em confronto. Ainda segundo o delegado, o mandante do assalto também foi preso por volta das 16h30 desta quinta.

FOTO: ANNA PAULA BRITO | ILUSTRATIVA