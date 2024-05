[COLUNA ESPLANADA] Polícia descobre caminho do dinheiro lavado pelo PCC por meio de postos paulistas

[COLUNA ESPLANADA] A Polícia paulista já sabe que o PCC controla 1.100 postos de combustíveis. A novidade é o caminho do dinheiro lavado. Os investigadores descobriram que a facção comprou dois jatinhos de porte médio e um super helicóptero, que valem US$ 30 milhões – cerca de R$ 160 milhões. Além de pressionarem agricultores para venderem cana abaixo do preço de mercado, os criminosos emprestam as aeronaves para graduados políticos de diferentes partidos. Até um ex-deputado está na mira por intermediar esses mimos. Esse “RP” do crime é parte do projeto eleitoral do PCC de entrar na política. A facção pretende investir em candidatos a prefeito de grandes cidades.

Jatinhos do PCC

A Polícia paulista já sabe que o PCC controla 1.100 postos de combustíveis. A novidade é o caminho do dinheiro lavado. Os investigadores descobriram que a facção comprou dois jatinhos de porte médio e um super helicóptero, que valem US$ 30 milhões – cerca de R$ 160 milhões. Além de pressionarem agricultores para venderem cana abaixo do preço de mercado, os criminosos emprestam as aeronaves para graduados políticos de diferentes partidos. Até um ex-deputado está na mira por intermediar esses mimos. Esse “RP” do crime é parte do projeto eleitoral do PCC de entrar na política. A facção pretende investir em candidatos a prefeito de grandes cidades.

Janja amadrinha

Enquanto o Progressistas e a bancada do Rio de Janeiro insistem em conquistar o Ministério da Saúde, Nísia Trindade diz a interlocutores que o Centrão pode tentar tirá-la do cargo, que não terá sucesso. Ela agora é apadrinhada por quem mais manda no Brasil depois de Lula. A Dona Janja da Silva, primeira-dama do Brasil.

Cadê a água?

Um caso curioso chamou a atenção de empresários do Rio de Janeiro que desejam contribuir. O excesso de doações lotou os galpões da FAB na Base Aérea do Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador. Na sexta-feira passada (17), um caminhão com 300 fardos de litros de água mineral, que seriam enviados para Porto Alegre, teve de voltar da portaria.

Passeio?

Nos corredores da ANTT a ironizam como Agência de Viagens. São 33 Portarias de janeiro a maio, que aprovaram a licença de 63 servidores para visitas técnicas no exterior. Foram para 10 países, entre eles EUA, Portugal, França, Inglaterra. A agência informa que trata-se de programa “para promover capacitação internacional que apoia o desenvolvimento de projetos do Plano Estratégico da ANTT 2022-2025”.

Gol de trio

O Brasil deve a trio de jovens diretores da Confederação Brasileira de Futebol a sede da Copa FIFA de Futebol Feminino de 2027 no País, entre eles o diretor financeiro, o capixaba Gustavo Vieira. O grupo trabalhou uma madrugada para convencer delegados da FIFA, em Bangcok, e trazer o evento. Pelo menos sete capitais receberão jogos.

Humanitários

Quem acompanha o cuidado que o ministro Paulo Pimenta (Secom e Extraordinário de Apoio ao Rio Grande do Sul) e seu braço direito no Palácio, Emanuel Hassen (o Maneco), enxerga inevitáveis candidaturas em 2026 da dupla gaúcha. A despeito da ajuda humanitária, é também política. O governador Eduardo Leite está enciumado.

