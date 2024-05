Preso de justiça é assassinado enquanto recarregava tonozeleira eletrônica, em Itaú

O crime aconteceu por volta das 22h40 deste domingo (26), no bairro Parabólica. A vítima foi identificada como José Alyson de Oliveira Silva, de 34 anos. De acordo com informações da polícia militar, o homem, que cumpria pena no regime aberto por um crime de homicídio ocorrido em Natal, estava na casa de uma amiga, recarregando a tornozeleira eletrônica, quando foi surpreendido por dois suspeitos armados. A dupla entrou na resiliência atirando. José Alyson foi alvejado com vários disparos de munição calibre 12. A polícia civil vai investigar o caso.