Mossoró inicia Vacinação contra Poliomielite para crianças menores de 5 anos nesta segunda, 27

Poliomielite (paralisia infantil) é uma doença contagiosa aguda causada por vírus que pode infectar crianças e adultos. Em Mossoró, as UBSs funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Devem ser vacinadas crianças menores de 5 anos. A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite vai até o dia 14 de junho.

Nesta segunda-feira (27), a Prefeitura de Mossoró iniciou a Campanha de Vacinação contra Poliomielite 2024. Os pais e responsáveis pelas crianças menores de 5 anos devem buscar uma Unidade Básica de Saúde para conferir a situação vacinal do público-alvo da campanha.





Poliomielite (paralisia infantil) é uma doença contagiosa aguda causada por vírus que pode infectar crianças e adultos, por meio do contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas doentes e, em casos graves, pode acarretar paralisia nos membros inferiores.





O último caso de poliomielite no Brasil foi registrado em 1989. Em 1994, o país recebeu a certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem. Contudo, em 2023, o Brasil foi classificado como de alto risco para a reintrodução do poliovírus pela Comissão Regional para a Certificação da Erradicação da Poliomielite na Região das Américas (RCC).





Por isso, a importância da conscientização para a proteção das crianças. A vacinação é a única forma de prevenção da doença.





Em Mossoró, as UBSs funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.





A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite vai até o dia 14 de junho.