Estudante já pode acessar a Página do Participante e realizar a inscrição no Enem 2024. Os interessados terão entre esta segunda-feira (27), até o dia 7 de junho para se inscrever no Exame, com exceção dos estudantes do Rio Grande do Sul, que terão um período extra por conta do estado de calamidade na região. As provas serão aplicadas pelo Inep, nos dias 3 e 10 de novembro, em todos os estados e no Distrito Federal.

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), abriu as inscrições para os alunos que pretendem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024.

Os interessados terão entre esta segunda-feira, 27 de maio, e o dia 7 de junho para se inscrever na Página do Participante, com exceção dos estudantes do Rio Grande do Sul, que terão um período extra por conta do estado de calamidade na região.

As provas serão aplicadas pelo Inep, nos dias 3 e 10 de novembro, em todos os estados e no Distrito Federal.



Na Página do Participante, já estão disponíveis os resultados dos recursos sobre a isenção da taxa de inscrição. Os interessados também podem consultar os resultados dos recursos que tratam das justificativas de ausência.

Quem era isento da taxa no Enem 2023 e não compareceu aos dois dias de prova precisava justificar a falta para participar da edição de 2024 gratuitamente.

Taxa

Quem não é isento deve pagar a taxa de inscrição (que continua no valor de R$ 85) até 12 de junho. Ela pode ser paga por boleto (gerado na Página do Participante), Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança (a depender do banco). Para pagar por Pix, basta acessar o QR Code que consta no boleto.

Login

A fim de realizar a inscrição e os demais procedimentos, os interessados devem acessar a Página do Participante e utilizar o login único da plataforma Gov.br. Quem não lembra a senha da conta pode recuperá-la a partir das orientações da própria plataforma.

Nome social

Travestis, transexuais ou transgêneros não precisam enviar documentos comprobatórios de seu nome social no momento da inscrição. Os participantes receberão esse tratamento automaticamente, de acordo com os dados cadastrados na Receita Federal. Dessa forma, antes de se inscrever, o candidato deverá verificar suas informações pessoais junto à Receita e, se for o caso, atualizá-las.

Orientações

O Portal do Inep conta com uma página em que é possível encontrar as principais orientações para os participantes do Enem. Há também uma seção destinada às perguntas frequentes sobre o exame.

Rio Grande do Sul

Os moradores do Rio Grande do Sul terão um prazo extra para se inscrever, por causa da calamidade pública no estado. O Ministério da Educação trabalha em um novo calendário para esse público, que também terá a isenção da taxa de inscrição garantida (inclusive nos casos de justificativa de ausência reprovada na edição de 2023).

Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitarem as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.