Comentário machista teria sido estopim para briga que terminou em homicídio em Mossoró

Valdeci Fontes Carneiro, de 36 anos, se apresentou na manhã desta terça-feira (28), na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mossoró. No final de semana, ele atirou e matou a cunhada, Rossileny Silvino Ribeiro Dantas, de 37 anos, durante uma briga, no bairro Vingt Rosado. Na delegacia, ele disse que a briga começou após ele dizer que usar unha grande era “coisa de mulher vagabunda”. A cunhada teria se sentido ofendida e isso gerou uma discussão entre eles, que terminou com Valdeci atirando contra a mulher. À delegada Luana Vidal, da 16ª DHPP, Valdeci, alegou legítima defesa. A delegada representou pela prisão dele pelo homicídio, ainda nesta segunda (27), e foi atendida pela justiça. Após ser ouvido, ele foi preso e encaminhado à cadeia pública, onde ficará à disposição da justiça.