Dona de casa é morta pelo cunhado devido a brincadeira de criança

Ainda na região de Mossoró, o agricultor Jacildo Freitas de Lima, de 36 anos, foi morto durante a madrugada na comunidade de Pau Branco, perto da Maisa. Em Governador Dix Sept Rosado, o natalense Felipe Souza Ricardo, de 25 anos, foi morto na Avenida Principal de Governador Dix Sept Rosado. O alvo dos atiradores era um mossoroense que estava com ele. O caso da dona de casa Rosilene Dantas aconteceu no bairro Ving Rosado, em Mossoró. Ela foi alvejada duas vezes e morreu no local. O cunhado dela, autor dos disparos, fugiu num carro branco.