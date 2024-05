Bairros Alto da Conceição e Boa Vista recebem serviço de pavimentação asfáltica

A pavimentação chegou nas ruas Manoel Freire, no bairro Boa Vista, e Padre João Urbano, no bairro Alto da Conceição. A obra o tem impacto direto no cotidiano, na mobilidade urbana e um aumento na qualidade de vida. As ruas agora asfaltadas facilitam o acesso a serviços básicos e promovem um ambiente mais limpo e seguro. Os moradores do Alto da Conceição e do bairro Boa Vista demonstram otimismo quanto às novas melhorias e ao desenvolvimento contínuo dos bairros.

Moradores das ruas Manoel Freire, no bairro Boa Vista, e Padre João Urbano, no bairro Alto da Conceição, celebram a chegada da pavimentação asfáltica no que representa um marco significativo para a localidade. Após a realização das obras, a reação da comunidade foi extremamente positiva, com muitos destacando o impacto direto no cotidiano, na mobilidade urbana e um aumento na qualidade de vida. Ruas agora asfaltadas facilitam o acesso a serviços básicos e promovem um ambiente mais limpo e seguro.





“Estou muito feliz com esse asfalto. Agradeço muito à Prefeitura por nos atender e trazer esse benefício para a nossa rua. Nós tínhamos dificuldade porque a rua tinha muito buraco. Meu pai mora aqui de frente à minha casa e era uma dificuldade para ele atravessar devido aos buracos. Então, ficou ótima. Muito obrigada por esse trabalho. Minha moto era uma batedeira só, o meu carro era outra batedeira. A rua hoje está um tapete (risos)”, declarou Cilene Souza, moradora da rua Manuel Freire.





Os moradores do Alto da Conceição e do bairro Boa Vista demonstram otimismo quanto às novas melhorias e ao desenvolvimento contínuo dos bairros.





Para Ana Lúcia, pessoa com deficiência, as dificuldades de ir e vir eram grandes. “O calçamento é ruim de caminhar, a gente tenta andar naturalmente e acaba topando, mas agora com esse asfalto ficou ótimo. Parabéns. Agora dá pra caminhar normalmente, sem medo de cair”, destacou a moradora do bairro Alto da Conceição.





Moradora da rua Manoel Freire há 21 anos, a dona de casa Sueli Alves descreveu a felicidade em ter seu sonho concretizado. “É um sonho concretizado, graças a Deus, melhorou 100%. A mobilidade urbana vai valorizar nossas casas e o acesso à UPA do bairro Belo Horizonte”, frisou a moradora.





Esta transformação não só beneficia a atual geração de residentes, mas também estabelece uma base sólida para o progresso e a prosperidade futura da comunidade.









“O ‘Mossoró Realiza’ continua trabalhando em todos os bairros da cidade. Hoje, a rua Padre João Urbano, ao lado da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, sendo entregue com 250 metros de asfalto. E a rua Manoel Freire, bairro Boa Vista, com mais 300 metros de extensão, trazendo conforto e qualidade na mobilidade urbana da cidade”, concluiu Rodrigo Lima, secretário Municipal de Infraestrutura.