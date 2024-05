Governo do RN vai empregar 10 mil diárias operacionais durante o período do MCJ. No total, serão investidos mais R$ 2,5 milhões somente em diárias operacionais, para garantir o reforço da segurança no evento. Por dia, cerca de 600 profissionais atuarão no MCJ 2024, considerado um dos festejos juninos mais tradicionais do Nordeste.