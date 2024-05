Servidores da Fundase cobram reajuste e reestruturação do plano de carreira

Servidores da Fundase realizam parada para cobrar reajuste e reestruturação do plano de carreira. A parada é de 24h e está acontecendo em todo o estado, nesta quarta-feira (29). Em Mossoró a movimentação está acontecendo em frente ao antigo Ceduc. Os servidores da instituição, entre agentes socioeducativos, analistas e técnicos, desejam que o governo do RN dê uma atenção especial às pautas que foram apresentadas, entre elas o reajuste salarial, a reestruturação do plano de carreira, bem como melhores condições de trabalho.

Os servidores da Fundase do Rio Grande do Norte, entre agentes socioeducativos, analistas e técnicos, estão realizando uma parada de advertência, nesta quarta-feira (24). A parada é de 24h e está acontecendo em todo o estado.

Em Mossoró a movimentação está acontecendo em frente ao antigo Ceduc. A reportagem do MOSSORÓ HOJE esteve no local e conversou com alguns servidores, que explicaram quais são as pautas do movimento.

Entre as pautas do agentes estão o reajuste salarial, a reestruturação do plano de carreira e plantão de 24h, ao invés das 12h que estão sendo praticadas atualmente.

Já os técnicos e analistas pedem que a direção da Fundase retome a jornada de 6h corridas de trabalho, bem como reivindicam melhores condições de trabalho. Segundo eles, o estado não tem oferecido o mínimo necessário, em termos de estrutura, para o trabalho deles.

Uma Assembleia da categoria foi realizada no dia 23 de maio, onde ficou decidida pela parada de hoje. Na ocasião, a categoria apreciou uma proposta do Governo e deliberou encaminhar uma contraproposta apontando a necessidade de implantação de nova tabela salarial em 2025, e não em 2026, como pretende o Executivo estadual.

Além da paralisação desta quarta, os profissionais deliberaram pela realização de uma nova Assembleia no dia 05 de junho, quando um indicativo de greve poderá ser analisado.