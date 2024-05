Prefeitura de Serra do Mel avança na construção da política de resíduos sólidos

A Prefeitura de Serra do Mel recebeu a equipe da Gaia, uma assessoria contratada pela empresa Voltalia, com o objetivo de colaborar na construção da política municipal de resíduos sólidos e no plano de educação ambiental, visando à atuação do projeto Lixo Zero. A equipe da Gaia também visitou os produtores locais para avaliar o destino da casca da castanha, buscando alternativas sustentáveis para o seu aproveitamento. Durante a manhã de hoje, 29, foram discutidas práticas de reciclagem e manejo de resíduos, visando trazer aprendizados e insights para a realidade de Serra do Mel.

A Prefeitura Municipal de Serra do Mel, por meio das Secretarias de Turismo e Meio Ambiente e Infraestrutura, está empenhada na implementação de políticas sustentáveis para o município.

Recentemente, recebeu a equipe da Gaia, uma assessoria contratada pela empresa Voltalia, com o objetivo de colaborar na construção da política municipal de resíduos sólidos e no plano de educação ambiental, visando à atuação do projeto Lixo Zero.

A equipe da Gaia, composta por Júlio e Yuri, está em Serra do Mel desde a última segunda-feira, 20, realizando intenso trabalho de levantamento de dados.

"Durante essa semana, eles têm se reunido com todas as secretarias municipais, visitado as vilas, entrevistando a comunidade, os garis e os catadores locais para entender o cenário atual dos resíduos sólidos no município e identificar possíveis soluções e melhorias”, destacou Izaura Veras, secretária de Turismo e Meio Ambiente.

Para isso, a equipe da Gaia também visitou os produtores locais para avaliar o destino da casca da castanha, buscando alternativas sustentáveis para o seu aproveitamento.

Além disso, uma importante troca de experiências aconteceu com a visita à Associação Comunitária Reciclando para a Vida (ACREVI), da cidade de Mossoró.

Durante a manhã de hoje, 29, foram discutidas práticas de reciclagem e manejo de resíduos, visando trazer aprendizados e insights para a realidade de Serra do Mel.

O prefeito Josivan Bibiano reafirmou o compromisso da gestão municipal com o meio ambiente e a qualidade de vida da população, buscando sempre implementar ações que promovam o bem-estar de todos os cidadãos.