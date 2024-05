Nova sede do Corpo de Bombeiros de Pau do Ferros vai atender 31 municípios da região Oeste

A governadora Fátima Bezerra esteve nesta quarta-feira (29), vistoriando as obras da nova sede do Corpo de Bombeiro Militar (CBM) em Pau dos Ferros. A unidade vai atuar com 36 bombeiros que atenderão 31 cidades, beneficiando uma população de 320 mil habitantes. A frota é formada por dois carros de combate a incêndio, uma ambulância, uma caminhonete e uma viatura administrativa. A previsão é que sejam feitos mil atendimentos por ano na região. O investimento é de R$ 1,5 milhão. A previsão que a obra fique pronta em novembro.

Dando sequência à agenda administrativa na região Oeste, a governadora Fátima Bezerra esteve nesta quarta-feira (29), vistoriando as obras da nova sede do Corpo de Bombeiro Militar (CBM) em Pau dos Ferros. A unidade funciona em prédio cedido pela Secretaria de Saúde do Estado, e passará a ter sede própria, construída especificamente para o funcionamento da corporação.

A unidade vai atuar com 36 bombeiros que atenderão 31 cidades, beneficiando uma população de 320 mil habitantes. A frota é formada por dois carros de combate a incêndio, uma ambulância, uma caminhonete e uma viatura administrativa. A previsão é que sejam feitos mil atendimentos por ano na região.

“Estamos fazendo visita esta obra, já em estágio avançado, da nova sede do Corpo de Bombeiros em Pau dos Ferros. Faz parte da expansão e fortalecimento do nosso programa de interiorização da corporação. O investimento é de R$ 1,5 milhão que irá assegurar instalações modernas e adequadas ao trabalho tão importante e estratégico que o Corpo de Bombeiros desempenha”, afirmou Fátima Bezerra.

A governadora destacou outros investimentos em segurança pública em Pau dos Ferros e região Oeste. “Estamos com ações que fortalecem cada vez mais o papel da segurança pública em nosso Estado. Renovamos a frota de veículos das Polícias Militar e Civil, do próprio Corpo de Bombeiros, promovemos o aumento dos efetivos com a realização de concursos públicos e contratações. Além disso instalamos novas Delegacias da Mulher e a Patrulha Maria da Penha. São grandes conquistas para Pau dos Ferros e para o RN. Quem se beneficia com isso é a população que tem agora um melhor serviço e mais proteção”, destacou Fátima Bezerra.

PRAZO

O secretário de Estado da Infraestrutura, Gustavo Coelho disse que a previsão para conclusão das obras é outubro próximo.

A construção é parte de uma série de obras e reformas em parceria com a Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIN). O projeto foi elaborado pelo Corpo de Bombeiros, a SIN fez a licitação e será responsável por fiscalizar a obra, no valor de R$ 1.55 milhão. Os recursos são oriundos do Fundo Especial de Reaparelhamento do CBM.

A nova sede do quartel do Corpo de Bombeiros Militar em Pau dos Ferros está sendo construída na margem da BR 405, quilômetro 03, bairro Arizona.

OUTROS INVESTIMENTOS

Nos últimos cinco anos a administração estadual efetivou 430 promoções de praças e 63 de oficiais do CBM. Em junho deste ano, 47 novos soldados foram incorporados e outros 102 entrarão em novo curso de formação que iniciará agora no final de julho.

Somente no primeiro trimestre de 2023 o Governo do RN investiu R$ 792.658,12 em obras, veículos e equipamentos para o CBMRN que atendeu mais de 2,5 mil ocorrências em todo Estado.