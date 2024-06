Conta de energia segue sem cobrança extra e junho; cenário se mantém há 26 meses

Segundo a Aneel, a bandeira tarifária se mantém verde esse mês, devido às condições favoráveis de geração de energia no país. Apesar do alívio na conta de energia elétrica para o mês de junho, a vigilância quanto ao uso responsável da energia elétrica deve continuar. A orientação é para utilizar a energia de forma consciente e evitar desperdícios que prejudicam o meio ambiente e afetam a sustentabilidade do setor elétrico como um todo.