Inscrições para o Enem 2024 terminam nesta sexta-feira, 07

Os estudantes poderão se inscrever exclusivamente pela internet, através da Página do Participante do Enem (dentro do prazo determinado no próprio edital do Enem), exceto para os estudantes afetados pela chuva no Rio Grande do Sul. Os candidatos que não obtiveram a isenção aprovada ou não solicitaram, o prazo para efetuar o pagamento segue disponível até o dia 12 de junho, aqueles que solicitaram a isenção também deverão realizar a sua inscrição para participar da prova.