Homem de 28 anos tenta matar a mãe dentro da Delegacia da Mulher de Pau dos Ferros

O caso aconteceu nesta segunda-feira (24). No momento do crime, a vítima, uma mulher de 49 anos, estava na delegacia registrando um Boletim de Ocorrência pelo fato de o filho já ter tentado matá-la, com golpes de faca, no dia anterior (23). O agressor foi preso em flagrante pela equipe da Delegacia da Mulher. Segundo a vítima, o filho tem um histórico de agressões contra ela por exigir dinheiro para comprar drogas.