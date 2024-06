Confira a programação completa da última semana do Mossoró Cidade Junina 2024. No Polo Estação das Artes Poeta Elizeu Ventania, sobem ao palco na quinta (27) e na sexta-feira (28), artistas como Luan Santana, Mari Fernandes, Gustavo Mioto e Alok. Fechando a programação do MCJ, o “Boca da Noite” também promete atrair uma multidão à avenida Rio Branco, no sábado (29), a partir das 18h, com animação de Léo Santana, João Neto Pegadão, Thabata, Muny Santos, entre outros.