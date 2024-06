Taxação de compras de até US$ 50 exclui remédios e valerá a partir de 1º de agosto

A retomada da taxação de importações de até US$ 50 valerá a partir de 1º de agosto e o imposto federal não incidirá sobre medicamentos comprados por pessoas físicas. O presidente Lula sancionou nesta quinta a lei que estabelece a cobrança do imposto de importação para compras internacionais de até US$ 50. O texto será regulamentado nos próximos dias, segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.